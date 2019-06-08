Суд арестовал убийцу подростка в Кромском районе

8.6.2019 | 11:38 Новости, Происшествия

Напомним, мужчина не давал парню вынырнуть из воды

Суд отправил под стражу 35-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка на водоеме в Кромском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Орловской области.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 4 июня в Стрелецком сельском поселении. На пруду отдыхали двое мужчин, туда же пришла компания молодых парней. В один момент они поссорились.

35-летний орловец и его жертва оказались в воде. Мужчина не давал юному сопернику вынырнуть, заставляя его уходить под воду. В итоге молодой человек погиб. Убийца не признал вину.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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