Музалевский рассказал, как относится к волне критики

Главный единоросс Орловщины вместе с президиумом считают, что часть информации является некорректной и даже не соответствующей действительности.

Сегодня единороссы собрались и обсудили ситуацию, связанную с публикацией ряда статей в СМИ (в частности, в газетах «Орловская среда» и «Орловский пенсионер»), где речь шла о деятельности партийцев и лично их руководителя Леонида Музалевского.

В ходе пресс-конференции Музалевский пояснил, что накануне выборов в Госдуму ситуацию расшатывают некие лица, которым все нужно преподать в негативном свете. Очевидно, этими персонами являются два депутата областного совета — Виталий и Игорь Рыбаковы. Формально к движению «Родной Орел» и «Орловской среде» они не имеют отношение, однако эти структуры явно аффилированы с ними, так как активно поддерживают риторику Рыбаковых.

Касаемо обвинений в свой адрес Музалевский пояснил, что облсовет и он лично были инициаторами возбуждения не менее 15 уголовных дел по итогам подготовки к 450-летию Орла. Говоря о высоких расходах на облсовет, он указал, что в ЦФО Орел меньше всех тратит на содержание аппарата. Штат облсовета сократился на несколько единиц, и даже расходы урезаны на несколько миллионов.

Президиум орловского отделения «Единой России» принял решение составить письмо с изложением всех этих фактов и отправить в СМИ, в том числе и те, которые распространяют эти сведения. Ни о каком преследовании или давлении на журналистов и СМИ речь не идет, это лишь выражение позиции «Единой России» по вопросу, который касается партии.

В плане полномочий сложно не согласиться с Вдовиным и Музалевским, что облсовет ограничен в вмешательстве в дела исполнительной власти. Спикер облсовета заявил, что накануне скандальной информатизации здравоохранения и увольнения главврача поликлиники №2 города Орла Натальи Петиной он встречался с главой облздрава Залогиным и предупреждал о возможных негативных последствиях необдуманных решений, но они были приняты. Теперь информатизацией интересуются правоохранители, а дело Петиной в суде.

Заявление президиума было опубликовано позже на сайте орловского реготделения. В нем указано, что дискредитация секретаря орловского отделения «Единой России» Леонида Музалевского, вбросы и клевета в его адрес оскорбляют жителей области, которые поддерживают партию.

«В последнее время участились попытки дискредитации Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» в лице его секретаря Л.С. Музалевского, — говорится в заявлении. — Через ряд средств массовой информации и в сети интернет осуществляются вбросы клеветнических, не соответствующих действительности сведений. Данные публикации, по нашему мнению, оскорбительны не только для членов партии, но и для жителей области, поддерживающих «Единую Россию» и доверяющих ей благодаря постоянно проводимой политике реальных дел».

В ЕР отметили, что Музалевский и партия работают на развитие Орловской области и повышение уровня жизни людей. Гражданам помогают депутаты «Единой России» и приемная председателя политорганизации Дмитрия Медведева.

«Результат этой работы — высокая степень доверия жителей региона к нашей партии. Избиратели поддерживают кандидатов на выборные должности, которые определяются в ходе максимально открытой процедуры предварительного голосования», — указано в тексте.

По мнению президиума политсовета ЕР, «политика реальных дел» мешает другим политическим силам, и они стремятся ослабить партию.

Фактчек По данным ВЦИОМ, к концу мая общероссийский рейтинг «Единой России» составлял 34,5%. Год назад показатель достигал 49,3%. По мнению экспертов, падение рейтинга партии связано с тем, что она поддержала непопулярные реформы и законы – например, повышение пенсионного возраста, увеличение НДС, законы о фейк-ньюс, оскорблении власти, изоляции Рунета.

ИА «Орелград»