Политолог: сотрудничество Клычкова и Рыбакова может привести к конфликтам

По мнению Ивана Аркатова, губернатор Орловской области решает личные краткосрочные задачи, а не занимается развитием региона

Политолог, ведущий программы «Смыслы» Иван Аркатов прокомментировал для «Орелграда» информацию о возможном сотрудничестве губернатора Орловской области Андрея Клычкова и депутата областного совета Виталия Рыбакова.

Напомним, на возможный союз главы региона и оппозиционера указал колумнист «Южной службы новостей» Вениамин Малкин в материале «Оппозиция у власти. Сможет ли она созидать?». По его мнению, Клычков и Рыбаков нашли общий язык.

Аркатов отметил, что союз политиков выглядит очень странным – потому что Рыбаков известен постоянными конфликтами с руководством региона, будь то законодательная или исполнительная власть. Эксперт задался вопросом, зачем сторонам нужно сотрудничать и как долго продлится их соглашение.

«Одна из главных задач, которую ставит администрация президента перед руководителями регионов — это отсутствие конфликтов с региональными элитами, которую Андрей Клычков на данный момент не выполняет. Рыбаков является лишь одной из немногих политических фигур региона, и очень неоднозначной фигурой. И такое сотрудничество, скорее всего, не повлечет за собой общественной консолидации, а постепенно приведет к конфликтам на различных уровнях в Орловской области. А как раз для того, чтобы вывести регион из того состояния, в котором он находится сейчас, Клычкову необходимо объединить вокруг себя все основные силы региона, а не превращать область в арену политических конфликтов. Возможно, руководитель области решает свои краткосрочные задачи, не думая о долгосрочной перспективе и развитии субъекта федерации», — считает политолог.

До проекта «Смыслы» Иван Аркатов вел авторскую передачу «Аркатов ИМХО». Был организатором ряда патриотических акций в Орле.

ИА «Орелград»