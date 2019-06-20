Эксперт: Клычков использует Рыбакова в своих интересах

Дмитрий Фетисов считает, что союз губернатора и депутата уже вызывает опасения в Москве

Политконсультант Дмитрий Фетисов, который следит за ситуацией в Орловской области, полагает, что губернатор Андрей Клычков и депутат облсовета Виталий Рыбаков действительно сотрудничают. Несмотря на отсутствие прямых подтверждений, о «дружбе» Клычкова и Рыбакова говорят уже и в Орле, и в федеральных кулуарах власти.

Фетисов отмечает, что Рыбаков действует так, как нужно Клычкову, а всплески активности случаются в самые нужные для главы региона моменты. Однако это сотрудничество бросает тень на губернатора, добавил эксперт.

«У Рыбакова за счет его радикальных и выходящих за рамки системной политики действий в федеральном центре сложилась репутация абсолютно несистемного политика, и это поставило крест на его губернаторских амбициях. Но желания занять кресло председателя облсовета Рыбаков, похоже, не потерял, на чем и играет Клычков, используя его в своих интересах», — сказал Фетисов «Орелграду».

Конфликт Клычкова с «Единой Россией» и «Справедливой Россией» развивается и злит Москву. К негативному фону добавляется и отсутствие управленческих достижений губернатора, считает эксперт.

Напомним, на возможный союз главы региона и оппозиционера указал колумнист «Южной службы новостей» Вениамин Малкин в материале «Оппозиция у власти. Сможет ли она созидать?». По его мнению, Клычков и Рыбаков нашли общий язык.

Политолог Иван Аркатов в беседе с «Орелградом» отмечал, что союз Клычкова и Рыбакова может привести регион к конфликтам на различном уровне.

ИА «Орелград»