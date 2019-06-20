В Орле объявлено имя первого кандидата в депутаты Госдумы

Им стала пенсионерка Марина Прокофьева.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, пенсионерка Марина Прокофьева уведомила о своем самовыдвижении кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 145.

Теперь она приобрела статус выдвинутого кандидата. В Орле Прокофьева известна как гражданская активистка. Ранее появилась информация о том, что КПРФ выдвинет кандидатом в депутаты Госдумы Ивана Дынковича, секретаря обкома, а «Единую Россию» представит ректор ОГУ Ольга Пилипенко, выигравшая праймериз.

В облизбиркоме напомнили, что срок для предоставления документов самовыдвиженцами истекает 12 июля, а кандидатами, выдвинутыми политическими партиями, — 23 июля. Выборы пройдут 8 сентября 2019 года.

ИА «Орелград»

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