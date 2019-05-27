Пилипенко выиграла праймериз ЕР и пойдет на выборы в Госдуму

Сюрприза не случилось.

Ректор ОГУ, депутат горсовета Орла Ольга Пилипенко выиграла предварительное голосование «Единой России» по выбору кандидата в депутаты Госдумы. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

За Пилипенко проголосовали 75,42% людей, которые пришли на праймериз. Второй результат показала директор лицея №33 Орла Наталья Зубцова (26,83%), на третьем месте оказался руководитель орловской «Молодой Гвардии» Егор Помелухо (14,3%).

Явка на праймериз по Орловской области составила 9,93% — на голосование пришли более 62 тысячи человек. 29 избирателей проголосовали в интернете.

«Жители региона показали, что им небезразлично, кто будет представлять Орловскую область в Государственной думе», — подчеркнул спикер облсовета, глава реготделения «Единой России» Леонид Музалевский.

Напомним, выборы депутата Госдумы от Орловской области пройдут в сентябре 2019 года. Мандат освободился после смерти народного избранника, экс-директора ФСБ России Николая Ковалева.

В мае «Единая Россия» утвердила список участников внутрипартийного предварительного голосования. Кроме Пилипенко, в него попали еще шесть человек. Вдовин – единственный и самый известный из них, кто объявил о снятии с праймериз.

Ранее источник «Коммерсанта» сообщил, что «Единая Россия» рассчитывает на победу в праймериз именно Ольги Пилипенко.

ИА «Орелград»

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