СК после обращения Путину проверит низкие зарплаты в орловской скорой помощи

Президент сам увидел смс-сообщение и обратил на него внимание

Следственный комитет по Орловской области изучит жалобу работников орловской скорой помощи на снижение их заработной платы. Об этом сообщили в ведомстве.

Накануне в ходе «Прямой линии» президент Владимир Путин обратил внимание на смс-сообщение от орловских медиков и поручил разобраться в ситуации. Силовики пообещали принять «необходимые меры для восстановления нарушенных трудовых прав работников здравоохранения».

Напомним, на «Прямой линии» прозвучала еще одна жалоба из Орла. Учительница высшей категории рассказала, что вынуждена работать на зарплату в 10,7 тысяч рублей. Путин поручил контролирующим органам разобраться в ситуации. СК и прокуратура проводят свои проверки.

ИА «Орелград»