В Орле пройдет несколько проверок по жалобе учительницы Путину

К СК присоединились прокуратура и единороссы.

Как уже рассказывал «Орелград», накануне в ходе «Прямой линии» учитель высшей категории из Орла пожаловалась Владимиру Путину на низкую зарплату педагогов. По ее словам, она получает 10 700 рублей в месяц.

«Нужно реально проверить, что там происходит. Почему. Мы ввели минимальный размер оплаты труда, довели до прожиточного минимума — 11280 рублей. Человек не может получать зарплату ниже МРОТ», — сказал Владимир Путин.

Первая реакция последовала от регионального управления Следственного комитета РФ, которое начало проверку, не дожидаясь окончания «Прямой линии». К нему присоединилась прокуратура Орловской области.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при начислении оплаты труда педагогическим работникам в регионе. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.

Свою лепту обещают внести и единороссы — участники проекта «Новая школа». Они проведут «мониторинг ситуации с зарплатами учителей».

«Мы проанализируем уровень заработной платы педагогов. Ситуации, подобные той, которая была озвучена во время «Прямой линии», недопустимы», — заявила региональный координатор проекта Ирина Гоцакова.

ИА «Орелград»