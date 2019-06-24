Суд рассмотрит дело владельца аквацентра, где чуть не утонул ребенок

Инцидент произошел в июне 2018 года.

Суд в Орле рассмотрит уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. По мнению следствия, женщина виновна в том, что в аквацентре едва не утонул пятилетний ребенок.

Как сообщили в Следственном комитете по Орловской области, инцидент произошел 23 июня 2018 года. В аквацентре «Азбука плавания» шло занятие по плаванию с детьми от 5 до 7 лет. Однако бассейн не был для этого приспособлен — глубина была опасна для малышей.

Во время занятия пятилетний мальчик нырнул с лестницы в воду. Выбраться сам ребенок не смог — плавать он не умел, а встать на ноги на дно не позволяла глубина. Мальчик провел под водой более минуты и получил серьезные повреждения. К счастью, его удалось спасти.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказали в СК. Речь идет о статье об оказании небезопасных услуг.

ИА «Орелград»