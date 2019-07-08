Научные работники продолжают пикетировать правительство Орловской области

8.7.2019 | 13:25 Новости, Общество, Политика

Социолог, доцент ОГУ Елена Мясина рассказала, что нужнее горожанам

Утром 8 июля на площади Ленина состоялся очередной одиночный пикет против строительства фонтана в сквере Ермолова в Орле. С плакатом «Народ против вырубки сквера Ермолова» вышла Елена Мясина, которая представилась доцентом кафедры социологии философского факультета ОГУ.

В беседе с корреспондентом «Орелграда» она сообщила, что каждый год кафедра по постановлению правительства РФ проводит социсследование, в котором изучается общественное мнение, в том числе по вопросам городской среды.

По ее словам, орловцы просят увеличить количество скверов с зелеными насаждениями, на втором месте — строительство бассейнов и спортивных сооружений, затем в рейтинге следуют торговые центры, кинотеатры и иные развлекательные объекты. Она не помнит случая, когда опрашиваемые жители региона просили строить фонтаны или вырубать под них скверы, как в случае с благоустройством сквера Ермолова.

Отдельно Елена Мясина отметила, что заявления советника губернатора Клычкова Сергея Лежнева о 90% поддержке населения идеи с фонтаном на Ермолова не соответствует действительности. Напомним, Лежнев писал об этом в своем Telegram-канале: «А вот тут комментарии жителей города и 95% ЗА фонтан и благоустройства сквера» (орфография и пунктуация чиновника сохранены).

  • Напомним, на июньской сессии горсовет не смог проголосовать за согласование строительства сухого фонтана в сквере Ермолова. Рассмотрение вопроса завершилось скандалом, к нему вернутся на внеочередной сессии собрания.
  • В Орле состоялось несколько одиночных пикетов против изменения облика сквера Ермолова. В одном из них участвовала эксперт ЮНЕСКО Светлана Свеженцева. С ней вступил в дискуссию Сергей Лежнев — однако не дал активистке высказать свою позицию, постоянно перебивал ее и спрашивал: «Где вы были раньше?».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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