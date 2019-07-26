Александр Коровин уходит из ТТП

26.7.2019 | 15:39 Важное, Новости, Политика

С 1 августа он покинет пост директора

Директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Александр Коровин подал заявление об отставке. Об этом он сообщил «Первому областному».

Коровин заявил, что покинет свой пост 1 августа по собственному желанию, потому что «устал воевать за правду». Пока он находится на больничном, но на следующей неделе выйдет на работу.

  • Александр Коровин руководит «Трамвайно-троллейбусным предприятием» с 2003 года. Он также является депутатом горсовета Орла, входит в фракцию «Единой России».
  • В июле Контрольно-счетная палата обвинила руководство ТТП в раздутом штате и незаконном выписывании себе премий. Тарифы на проезд в трамваях и троллейбусах даже выше, чем нужно предприятию для жизни, заключили аудиторы.
  • В ответ Коровин назвал отчет фальсификатом и сказал, что ТТП будет судиться с КСП.

ИА «Орелград»

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