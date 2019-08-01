Орловца задержали за драку со смертельным исходом

Его соперник умер от полученных травм

Следственный комитет по Орловской области задержал 29-летнего жителя Мценского района. Его считают виновным в смерти 41-летнего жителя села Фарафоново, сообщили в ведомстве.

Тело погибшего с множественными кровоподтеками нашли 30 июля. Вскрытие показало, что мужчина умер от черепно-мозговой травмы. Силовики начали искать, кто ее нанес, и вскоре вышли на след 29-летнего мужчины.

Оказалось, что мужчины поссорились, а затем подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов. Пострадавший не стал обращаться к врачам и умер через несколько дней.

«В настоящее время проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — указано в сообщении СК.

ИА «Орелград»