Утаивший доходы орловский депутат отказался сдать мандат

Прокуратура добивается досрочного лишения нардепа полномочий.

Удивительная история развивается в Урицком районе. Как сообщили в прокуратуре Орловской области, один из депутатов Городищенского сельского поселения попался на нарушении законодательства о противодействии коррупции. Он не представил обязательные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.

«По указанному факту прокурором в адрес председателя Городищенского сельского Совета народных депутатов внесено представление, — рассказали в прокуратуре региона. — Однако по результатам его рассмотрения решением сельсовета в удовлетворении законных требований прокурора о досрочном прекращении полномочий депутата, в связи с несоблюдением им предусмотренных законом обязанностей, было отказано».

То есть коллеги горой встали на защиту депутата, утаившего доходы. Прокуратуре пришлось обратиться в суд с заявлением о признании незаконными бездействия и решения Городищенского сельсовета.

Дело прошло две инстанции. Проиграв в районном суде, сельские депутаты отправились в областной.

Проиграли и там, и теперь перед ними возникла дилемма. Если сельсовет и дальше будет покрывать правонарушителя, то возможно возбуждение уголовного дела. Наказание за неисполнение решения суда предусмотрено ст. 315 УК РФ.

Добавим, что ранее в этом году по иску прокурора судом были прекращены полномочия депутата органа местного самоуправления в Залегощенском районе. Сейчас на рассмотрении в судах находятся еще пять аналогичных исков прокуроров о досрочном прекращении полномочий депутатов, не представивших отчеты о доходах или представивших недостоверные сведения.

ИА «Орелград»