На орловца завели дело за самовольное подключение газа

Перед судом предстал житель Ливенского района.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», уголовное дело на местного жителя завели не сразу. Он несколько раз попадался на самовольном подключении газа в своем доме после того, как его жилья отключали от ресурса за долги.

Первый раз мужчина соединил резиновым шлангом два участка металлической трубы и, «нарушив элементарные правила безопасности, повторно подключился к газопроводу».

Однако газовщики разоблачили похитителя голубого топлива и повторно отрезали его дом от подачи газа. Кроме того, его привлекли к административной ответственности. Но мужчину это ничему не научило. Он вновь самовольно подключил свой дом к ресурсу.

В ходе плановой проверки ранее привлеченных к административной ответственности граждан газовщики пришли уже не одни, а вместе с полицейскими. В результате был зафиксирован факт повторного незаконного подключения домовладения к газопроводу.

По данным «УЕ», мужчина признали виновным. Уголовный кодекс предусматривает наказание за самовольное подключению к газопроводе, совершенное человеком повторно. В данном случае нарушитель получил полгода исправительных работ.

ИА «Орелград»