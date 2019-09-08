Вброс на еще одном хотынецком участке попал на видео

Бюллетени закинули в урну за пару минут до закрытия избирательного участка

На избирательном участке №722 в Хотынце во время выборов депутата Госдумы от Орловской области был совершен вброс бюллетеней, утверждает координатор «Открытой России» в регионе Сергей Носов.

В соцсетях он опубликовал видео с камер наблюдения, снятое за несколько минут до закрытия участка. На нем женщина в черно-белой кофте берет бумаги со стола избирательной комиссии и идет в кабинку, где проводит около двух минут. Затем она подходит к урне и минуту стоит возле нее, а возвращается уже без листов.

Пока женщина шла к урне, в помещение вошла девушка в полицейской форме. Она подошла к столам, где сидели члены УИК, и о чем-то беседовала с ними. Затем девушка вышла в дверь, не обращая внимания на то, что происходит возле урны.

«Нет никаких выборов в Орловской области, вот что я скажу!» — заключил Носов.

Ранее о вбросе на другом участке в Хотынце сообщил кандидат от «Справедливой России» Руслан Перелыгин. На УИК №723 он заметил рулон бюллетеней, лежащих в урне. Справоросс написал жалобу.

По данным на момент публикации, в голосовании побеждает кандидат от «Единой России» ректор ОГУ Ольга Пилипенко. После обработки 0,97% протоколов у нее почти 53% голосов, а у ближайшего преследователя Ивана Дынковича (КПРФ) — 11,35%.

ИА «Орелград»