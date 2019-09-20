Закулисье орловского протеста. Почему Виталий Рыбаков не ходит на свои митинги

Вчерашний митинг против спикера облсовета Леонида Музалевского показал в интересном свете протестную активность, искусственно подогреваемую в Орловской области. То, о чем говорил спикер в недавнем интервью Вадиму Неврову из «Граждан Орла» о спланированной информационной атаке, полностью подтверждается.

Протестная активность против Музалевского первоначально сформировалась из окружения депутата облсовета Виталия Рыбакова. Музалевский давно изображается в карикатурах на страницах аффилированного Рыбакову издания «Орловская среда». В начале этого года брат Виталия Игорь Рыбаков заявил Музалевскому на одной из сессий, что человек, который совершает негодные поступки, называется негодяем. Этот словесный пассаж воспринялся как указание на то, что спикер негодяй.

Тем временем, если проследить публичную риторику и медийные посылы Рыбаковых в СМИ, становится ясно, что поводы зачастую надуманные или даже притянутые. Претензии нельзя собрать в конкретные факты, а лишь в общие слова типа «при Музалевском разворовали», «у Музалевского 386 заместителей», «Музалевский не помог», «Музалевский поднял пенсионный возраст». Тут-то и скрыт подвох. Для обывателя спикер рисуется некой всемогущей персоной, обязанной решать вопросы исполнительной власти и радовать взор семьи Рыбаковых, бегая перед ними на задних лапках.

Но вернемся к вчерашнему митингу, который представлял из себя стойло из железного ограждения, и даже если это предусмотрено федеральными законами, то выглядело это именно так. Ощущение усиливал небольшой экскурс за час до митинга по базе «Лесоторговая». Где продавцы обсуждали свежую схему расстановки на митинге.

«Мы с тобой стоим во втором ряду, на VIP-местах», — шутили друг с другом продавщицы отдела керамической плитки. А потом продолжили обсуждать, где стоят офисные работники, где мценское отделение, где грузчики, кому было велено прийти заранее, в какой одежде и какой получить плакат. То, что схема протестов Рыбакова уже давно обкатана, общеизвестный факт, но довольно интересно было послушать собственными ушами откровения от будущих участников митинга, что их расставляют, как оловянных солдатиков, и дают в руки плакатики с нужными лозунгами.

Нервное отношение к чужому мнению проявилось сразу после того, как около митинга против Музалевского вышли несколько человек с одиночными пикетами против Рыбакова. «Народный независимый» депутат горсовета Сергей Елесин привел полицию и заставил увести критически настроенного пикетчика подальше. Спустя 15 минут тот же Елесин в сопровождении «народного независимого» депутата горсовета Коновалова стал упрашивать полицию вывести из загона для работников «Лесоторговой» человека который дудел в дудку не по команде со сцены, а когда ему заблагорассудится. На что полиция объяснила депутатам, что в действии дудеть не по команде нет состава КоАП и нарушения общественного порядка, так как на мероприятии можно издавать громкие звуки.

Тем временем против Музалевского на сцене выступали все те же, кто выступал против Потомского. Карманный «Родной Орел», экс-депутат горсовета Рослов, люди, которым когда-то не помог Музалевский, Партия пенсионеров, выпускающая газетку против Музалевского. Все это больше напоминало клуб обиженных, послушать которых согнали работников «Лесоторговой». В конце каждого вступления по команде орали хором «Музалевской должен уйти».

Примечателен иной факт, что на мероприятии не было главного идейного вдохновителя протеста — Виталия Рыбакова. Присутствовал его брат Игорь Рыбаков, депутаты горсовета Коновалов и Елесин, но ни один из них не вышел на сцену. На трибуну вышли те, кто должен был сказать то, что нужно организаторам протеста. Думается, что это была попытка создать иллюзию народного протеста, но очень неумелая и топорная. Отовсюду торчали уши «Лесоторговой» и Рыбаковых.

Почему же сами Рыбаковы и их народные независимые депутаты горсовета Коновалов и Елесин не идут на сцену? Ответ прост, потому что все, кто выступали на митинге, уже давно свалились риторикой и действиями в несистемную критиканскую и бездоказательную позицию. Рыбаковым или даже депутатам горсовета Елесину и Коновалову стоять на одной сцене с ними — только имидж себе портить. А так вроде бы формально они и не при чем — народ против Музалевского, а они тут просто рядом со «своим народом» стояли.

Отдельно следует сказать о возможных причинах протеста. Видимо, это попытка Рыбаковых оседлать протестный электорат накануне выборов в горсовет Орла (2020) и облсовет (2021). Красного губернатора Клычкова трогать не с руки, так как на выборах Рыбаковы и их креатура могут получить негласную поддержку главы региона, а потом сформировать фракцию против «Единой России», которую возглавляет Музалевский. О конфликте губернатора и спикера говорят все громче, а как Рыбаков защищал Клычкова на последней сессии, запомнили многие.

Владислав Числов, ИА «Орелград»