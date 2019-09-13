Рыбаков мило заступился за Клычкова

Небольшая дискуссия между Русланом Перелыгиным и вечным оппозиционером показала странное положение вещей

На заседании областного совета в ходе обсуждения ситуации с безработицей на Орловщине депутат Руслан Перелыгин выразил точку зрения, что в оттоке рабочей силы из региона виноват непосредственно губернатор Андрей Клычков.

Мотивировал он это тем, что команда губернатора уже два года не может справиться с низкими зарплатами в медицинской сфере и утечкой кадров. Также, по мнению Перелыгина, негативная тенденция связана с политической ситуацией и «нечестными выборами». В этом лично виноват Клычков, а не его подчиненные.

В спор с эсером вступил депутат Виталий Рыбаков. Он неожиданно стал заступаться за губернатора. — мол, Клычков доверил направление заместителю Тарасову, и тот провалил его по всем фронтам. А вот сам Клычков тут ни при чем.

Примечательно, как изменилась риторика Виталия Рыбакова, который за провалы подчиненных экс-губернатора Вадима Потомского сваливал все на его голову и требовал его отставки. В новых реалиях депутат выводит «красного» губернатора Клычкова из под удара.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что у Клычкова и Рыбакова есть совместные политические интересы, и направлены они в основном против личности спикера областного совета Леонида Музалевского. По мнению наблюдателей, Рыбаков в интересах коммунистов и лично Андрея Клычкова давит на Музалевского.

ИА «Орелград»

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