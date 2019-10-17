Незаконно задержанная на автовокзале орловчанка добилась компенсации

Правда, небольшой

Суд Советского района Орла частично удовлетворил иск Ларисы Пригариной к Минфину РФ из-за незаконного ее задержания на автовокзале областного центра. Решение было принято 1 октября 2019 года, следует из документов суда.

Напомним обстоятельства этого громкого дела. В ноябре 2016 года Пригарина переходила дорогу по регулируемому переходу от «подземки» к зданию автовокзала. Она вышла на зеленый сигнал светофора, а завершила переход на красный. Однако гаишники посчитали, что девушка переходит дорогу на красный свет, и начали заталкивать ее в машину. Позже на нее завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

Руководство УГИБДД и УМВД отказывалось признавать неправоту своих сотрудников. За них это сделала прокуратура области: она потребовала от СК закрыть дело, а глава орловских гаишников Александр Коршунов получил представление.

Пригарина требовала взыскать 80 тысяч – компенсацию имущественного вреда, морального вреда и расходы на адвоката. МВД в суде заявляло, что требования Ларисы незаконны.

Суд частично удовлетворил требования девушки. Суммарно она получит 16,7 тысяч рублей.

ИА «Орелград»