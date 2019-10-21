В Орле кот несколько дней просидел на дереве в ожидании помощи

21.10.2019 | 11:42 Новости, Общество

Орловский «барсик» побил рекорд своего ливенского сородича.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Орловской области, региональным спасателям второй раз за неделю пришлось выехать на спасение кота. Напомним, ранее спасательная операция прошла в райцентре Ливны. Там огнеборцы сняли с дерева кота, просидевшего на ветке более суток.

Однако этот рекорд был побит в Орле. По данным ГУ МЧС, на улице Матросова домашний кот просидел на дереве несколько дней. Она забрался на уровень седьмого этажа и не мог спуститься самостоятельно.

Неравнодушные горожане обратились за помощью в МЧС. На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 1. В ГУ МЧС отмечают, что в тот момент помощь людям не требовалась. Именно поэтому спасатели пришли на помощь несчастно животному.

«Прибывшие к месту вызова сотрудники ПСЧ-1 установили трехколенную лестницу, поднялись по ней к животному и сняли испуганного кота с дерева», — сообщили в ГУ МЧС.

ИА «Орелград»

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