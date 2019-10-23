«Они не то что выпивали, а пили». Дело девочки-маугли обрастает новыми подробностями

Журналисты пообщались с жителями Дмитровского района, куда женщина с детьми приехала покупать дом

Издание «Орелтаймс» съездило в деревню Волобуево Дмитровского района, где мать орловской девочки-маугли планировала купить дом.

Если вы вдруг все пропустили: в конце прошлой недели СМИ сообщилио том, что в НКМЦ привезли 11-летнюю девочку, которая ходит на четвереньках и не умеет разговаривать. Сообщалось, что девочку содержали в клетке, а по улице возили в авоське на колесах.

Позже детский омбудсмен Орловской области Владимир Поляков заявил, что семья была нормальной, пока летом от онкологического заболевания не умер отец. Девочка, которая поступила в НКМЦ, страдает от сложного генетического заболевания, поэтому и ведет себя так.

Затем Следственный комитет добавил: женщина собиралась купить новый дом в Дмитровском районе, но у нее украли деньги.

Журналисты выяснили, что происходило за три дня до того, как ребенка доставили в больницу. Женщина приехала с тремя детьми покупать дом. Добрались на такси. Местная жительница (ее нет на первом видео) встретила многодетную мать у банкомата, когда та снимала деньги.

«С пивом они вышли, бутылкой водки вышли, самогоном вышли». «То есть из машины чуть не выползали». «Они не то что выпивали, а пили», — рассказали соседи.

По словам соседей, мать была настолько пьяна, что не смогла подтянуть девочке-инвалиду колготки. Пока женщина выпивала, ребенок сидел на полу в другой комнате и плакал.

Соседи заявили, что эти же самые факты рассказали следствию. Однако в релизе СК не упоминается о том, как мать проводила время в Дмитровском районе.

А это опрос жителей деревни Лука-Журавинка, где семья жила раньше. Они сопереживают семье, но из их слов нельзя составить портрет «благополучной семьи», о которой говорил Владимир Поляков.

А это дом, где жила «благополучная семья».

По словам соседей, до 3-4 лет девочка-маугли ходила на прямых ногах. Возможно, у нее был шанс на реабилитацию и полноценную жизнь.

ИА «Орелград»