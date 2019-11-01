В горсовете прошли кадровые перестановки

Изменения внесены в составы профильных комитетов.

Как сообщили в пресс-службе Орловского городского Совета народных депутатов, каровые решения были приняты на прошедшей сессии по ряду причин. Одна из них – скоропостижная смерть депутата Константина Федотова, который возглавлял комитет по бюджету и налоговой политике. Решение этого вопроса далось непросто.

«Обсуждение кандидатуры проводилось в ходе заседаний как бюджетного, так и комитета по правовому регулированию местного самоуправления, — рассказали в парламентской пресс-службе. — На горсовете было предложено избрать председателем комитета Владимира Негина. Депутаты поддержали это решение».

В этом же комитете пожелал работать депутат Вадим Трифилов, который подал соответствующее заявление. Кроме того, Наталья Зубцова вошла в комитет по культуре, образованию и социальной политике. Напомним, она получила депутатский мандат после того, как Ольга Пилипенко выиграла выборы в Госдуму и покинула Орловский горсовет.

ИА «Орелград»