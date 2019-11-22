Под Орлом уничтожили 5 тонн сыра и масла

22.11.2019 | 10:37 Новости, Общество

Склад с подозрительной молочной продукцией нашли в Покровском районе.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в Покровском районе прошла целая спецоперация. Ее организовали полицейские из управления экономической безопасности и противодействия коррупции. К ней присоединились и инспекторы Россельхознадзора.

Вместе они посетили цех по переработке молока «Заветная мечта», который принадлежит местному индивидуальному предпринимателю. В результате было обнаружено более 5,2 тонны недоброкачественной молочной продукции. Дело в том, что на товарах не было маркировки производителя с указанием даты выработки, сроков и условий хранения.

По этой причине было забраковано 4124 кг сыра, 373 кг сливочного масла, 56 кг сырного белка и почти 148 кг сливок. Кроме того, было выявлено 530 кг сыров с истекшим сроком годности и признаками порчи.

«По результатам контрольно-надзорного мероприятия управление Россельхознадзора привлекло ИП Бк административной ответственности в виде штрафа на сумму 21 тысячи рублей, — сообщили в ведомстве. — Ему также было выдано постановление об утилизации вышеуказанной продукции».

Вся недоброкачественная продукция была изъята и утилизирована.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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