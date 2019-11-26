Рыбаков краснел перед немцами в Орле за китайские табло

Депутат облсовета Виталий Рыбаков сегодня, 26 ноября, на совещании в мэрии решил рассказать чиновникам и депутатам, как ему пришлось краснеть перед делегацией из Германии.

А все из-за китайских иероглифов на электронных табло на остановках общественного транспорта.

«Я поехал показывать им город. Это позор. На остановках показывали иероглифы. Все посмеялись, а мне пришлось краснеть», — возмущенно заявил депутат.

По его словам, многие табло уже не подлежат ремонту. Их необходимо будет перезагрузить.

Отметим, на прошлой планерке начальник управления горхозяйства администрации Евгений Гришин отметил, что подрядчика для ремонта табло нашли. Работы выполнить должны были до 25 ноября.

ИА «Орелград»