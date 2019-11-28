Стало известно, как отразится на орловских дорогах перераспределение полномочий

Правительство Орловской области представило свой прогноз.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловский облсовет народных депутатов готовится рассмотреть в первом чтении вопрос о перераспределении полномочий между региональным правительством и органами местного самоуправления. Часть функций, отнятых правительством региона у властей на местах пять лет назад, предложено вернуть обратно.

Среди них оказались и полномочия по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов.

Правительство области в пояснительной записке к законопроекту объяснило ситуацию. Из документа следует, что в 2018 году на реализацию полномочий в указанной сфере было 95 миллионов рублей (выполнен ремонт 22 км автомобильных дорог), план 2019 года — 151 миллион. Все это средства Дорожного фонда Орловской области.

Однако практика показала, что при исполнении переданных с уровня районов на уровень правительства полномочий возникает ряд проблем. В частности, собственниками автомобильных дорог являются муниципальные районы. Однако фактически они не могут направлять средства местного дорожного фонда на выполнение ремонта. В результате «теряется возможность оперативного принятия решения».

Кроме того, возникают сложности при организации закупок, когда необходимо выполнить ремонт нескольких участков вне границ и в границах населенных пунктов. То есть за разные участки одной и той же дороги отвечают разные уровни власти, которые должны проводить каждый свою закупку. То есть закупки проводят разные заказчики, которые отбирают разных подрядчиков.

Эти проблемы будут устранены, если власти на местах вновь получат право контролировать районные дороги, находящиеся вне пределов населенных пунктов. В правительстве региона считают, что «возврат полномочий не повлечет ухудшения качества, поскольку фактически основным источником выполнения работ в регионе является Дорожный фонд Орловской области и все ремонты, выполняемые за счет него, проходят процедуру проверки качества работ в КУ ОО «Орелгосзаказчик».

«Кроме того, принято решение о ежегодном выделении муниципальным районам Орловской области на подготовку и реализацию полномочий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов финансирования в размере 200 миллионов рублей», — следует из пояснительной записки.

ИА «Орелград»