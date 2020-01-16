Сотни орловцев не смогут выехать за рубеж из-за света

Более двухсот жителей региона задолжали энергетикам.

Более двухсот орловцев не могут выехать за границу из-за долгов за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба гарантирующего поставщика, компании «Орловский энергосбыт». Всего в «черный список» невыездных граждан включены 213 жителей Орловской области. Основанием для вынесения в отношении них постановлений о временном ограничении выезда за рубеж стали внушительные долги.

Энергетики напоминают, что по закону «Об исполнительном производстве» санкция в виде запрета на выезд за границу применяется, если задолженность превышает 30 тысяч рублей. Но если задолженность находится в производстве судебных приставов более двух месяцев, то порог снижается до 10 тысяч рублей.

«Орловский энергосбыт» также напомнил, что он вправе обратиться в службу судебных приставов в случаях, когда «потребители своевременно не исполняют решения суда по оплате имеющейся у них задолженности за электроэнергию».

Санкции могут быть самыми разными. Например, приставы имеют право удерживать у должников до 50 процентов их заработной платы, пенсии или стипендии. Они также могут наложить арест в размере долга на банковские счета или арестовать имущество и выставить его на торги, а выручку направить кредитору.

Кроме того, в случае принудительного взыскания через службу судебных приставов должнику придется заплатить исполнительский сбор в размере 7 процентов от суммы задолженности, но не менее 1000 рублей.

ИА «Орелград»