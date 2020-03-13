В барак для сирот под Орлом наведались прокуроры

Теперь они будут проверять, сколько денег потрачено на этот «дом» и соответствует ли он вообще строительным нормам.



Осмотреть социальное жилье в Тросне приехала делегация из представителей прокуратуры, жилищной инспекции, Роспотребнадзора, департамента строительства Орловской области, а также пожарный инспектор и местные чиновники, сообщили «Истоки».

Напомним, как писал «Орелград», одна из жительниц дома, Оксана Ловчева, сняла этот дом и разместила в Сети видеоролик с комментарием: «Это просто ужас! Сам дом построили быстро — за два месяца. Но построили тяп-ляп. В доме все отходит, фундамент слабый», — рассказала девушка.

О проверке по факту возможного нарушения прав детей-сирот почти сразу заявили в областной прокуратуре и региональном СК.

Выяснилось, что Ловчева получила квартиру в этом доме в 2018 году. Живет здесь периодически: работает вахтовым методом в Кромах. В будущем Ловчевы собираются завести ребенка, но свое нынешнее жилье считают совершенно неподходящим для воспитания малыша. Проверяющие зашли и в соседнюю квартиру, где живет двадцатилетний Александр, также сирота. Жалобы у него похожие.

По данным телеканала, «комиссия никаких серьезных недочетов не выявила»

— Впрочем, основной вопрос, который сейчас волнует надзорные органы, — это не содержание дома и даже не его косметическое состояние. Похожее на барак строение явно построено «лишь бы отчитаться», из самых дешевых материалов. Зимой в нем холодно, во время ветра едва не срывает крышу. Поэтому прокуратура собирается выяснить, сколько денег потратили чиновники на приобретение такого жилья и соответствует ли сумма итоговому качеству. Кроме того, конструкции дома проверят на соответствие строительным нормам, — сообщает СМИ.

ИА «Орелград»