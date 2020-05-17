В Орловской области обеззаразили гречку

Обеззараживание было проведено по предписанию надзорного органа.

Процедура прошла по предписанию управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Как пояснили в этом ведомстве, речь идет о крупной партии зерна гречихи, которая хранилась на хлебоприемном предприятии «Хомутовское» Новодеревеньковского района.

Зерно принадлежит одной из орловских агрофирм. Она планировала отправить груз в Липецкую область. Перед этим гречку проверили в лабораторных условиях эксперты Орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ. Согласно их заключению, партия весом 1218 тонн не соответствовала требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

«В частности, установлена зараженность партии гречихи вредителем хлебных запасов — обыкновенным волосатым клещом в жизнеспособном состоянии, что влечет ухудшение потребительских свойств зерна, предназначенного на пищевые цели, и создает угрозу распространения вредителей», — уточнили в ТУ Россельхознадзора.

Владельцу зерна было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Чтобы оно «случайно» не уехало в Липецкую область, было прекращено действие декларации о соответствии. Компания выполнила требования и провела обеззараживание гречихи от вредителей. Повторные испытания подтвердили, что зерно стало безопасным. После этого компании выдали новую декларацию, разрешив отгрузку.

В ТУ Россельхознадзора также пояснили, что упомянутый выше обыкновенный волосатый клещ засоряет пищевые продукты экскрементами, которые при соприкосновении с кожей человека могут вызывать зуд, а при вдыхании — провоцировать астматические явления.

ИА «Орелград»