Район Орловской области взяли под охрану Бога

Въезды на территорию муниципального образования оборудовали крестами.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил поклонные кресты. Они были установлены на двух въездах в Урицкий район. Кресты стоят у федеральной трассы. Не заметить их сложно – они установлены на открытых участках, а их высота составляет около десяти метров.

В митрополии пояснили, что установка многометровых крестов на двух въездах в Урицкий район – это инициатива местных жителей, которую поддержали местные предприниматели. В Церкви заверили, что все работы были выполнены на частные средства. Богослужение посетил и глава Урицкого района Николай Тураев.

Идея для Орловской области не нова. Поклонные кресты вдоль дорог здесь устанавливали и ранее, в том числе в Урицком районе. Такой крест стоит и в Хотынецком районе, на повороте с федеральной трассы в стороны райцентра и нацпарка «Орловское полесье».

Подобная практика по душе далеко не всем. Однако в Орловской митрополии объяснили, что традиция устанавливать кресты в общественных местах ведет свое начало еще от апостольских времен.

«В частности, летописец Нестор в «Повести временных лет» упоминает о водружении крестов святым апостолом Андреем Первозванным на Киевских горах, — говорится в сообщении информационно-аналитического отдела Орловской митрополии РПЦ. — На Руси установка крестов у поселений и дорог была знаком благодарности или надежды еще со времен святого князя Владимира».

ИА «Орелград»