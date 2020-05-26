В Орле начали обкатывать московские автобусы

26.5.2020 | 19:10 Новости, Общество

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Лиазы выехали «познакомиться» с орловскими дорогами.

«Столичные Лиазы знакомятся с орловскими дорогами». Так подписали фото автобуса с табличкой «Обкатка» на странице МУП ТТП в соцсети. В сообщении указано, что обкатка «недавно прибывших из столицы» пассажирских Лиазов началась сегодня, 26 мая.

— Водители на данном этапе проходят предмаршрутную стажировку, целью которой является совершенствование профессиональных знаний, умения и навыков вождения в реальных условиях работы, обеспечивающих безопасное управление автотранспортным средством, — рассказали в МУП ТТП.

За стажерами следят водители-наставники и специалисты, ответственные за БДД. Стажировка, в зависимости от опыта водителя, длится от 8 до 35 часов.

Когда московские автобусы выйдут на линию и на каких маршрутах они будут работать, не сообщается.

Как уже писал «Орелград», в устав МУП ТТП ранее внесли изменения, которые позволяют трамвайно-троллейбусному предприятию заниматься автобусными перевозками. Предприятие планировало купить 10 новых автобусов по договору лизинга с помощью федеральной программы. Они ли сейчас проходят обкатку на улицах Орла, пока неизвестно.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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