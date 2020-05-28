Доход Клычкова перевалил за 3 млн рублей

Губернатор Орловской области отчитался о доходах

Губернатор Орловской области Андрей Клычков за 2019 год заработал 3 071 331,22 рубля, указано в его декларации о доходах. Это почти на 200 000 рублей больше, чем по итогам 2018 года.

В отчете Клычкова по-прежнему нет объектов недвижимости, но остались легковой автомобиль ЛУАЗ и мотоцикл Ducati Monster. Глава региона и его семья пользуются квартирой площадью 386,6 кв. м. Как уже рассказывал «Орелград», речь идет о губернаторском жилье в поселке Дружный Орловского района.

Первая леди Орловской области Валерия Клычкова за год заработала 18 копеек – столько же, сколько в 2018 году. У нее в пользовании по-прежнему есть четверть квартиры площадью 54,5 кв. м.

Напомним, переезд в Орловскую область помог Клычкову существенно увеличить доходы. В 2016 году тогда еще депутат Мосгордумы заработал всего 513 000 рублей. В начале октября 2017 года Клычков стал врио губернатора Орловщины и по итогам года отчитался уже о 960 000 рублей заработка. А в 2018 году его доход приблизился к 3 млн рублей.

ИА «Орелград»