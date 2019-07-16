Область заявила, что главу Должанского района проверяют по плану

16.7.2019 | 13:12 Новости, Политика

Напомним, Владимир Марахин открыто заявил о проблемах местной больницы

Владимир Марахин (справа)

Пресс-служба правительства Орловской области заявила, что проверка доходов главы Должанского района Владимира Марахина является плановой. Подобные мероприятия проводятся ежегодно после публикаций сведений о имуществе, утверждают чиновники.

«В прошлом году подобных проверок прошло около 50. В этом по итогу декларационной кампании проходит около 30. Это обычная практика по соблюдению законодательства по противодействию коррупции», — цитирует «ОрелТаймс» пресс-службу администрации.

Накануне Владимир Марахин заявил, что его проверяют после слов на заседании правительства региона 1 июля. Тогда чиновник сказал, что к Должанской ЦРБ «страшно приближаться», в больнице нет стульев, а в Орловской области — здравоохранения. Губернатор Андрей Клычков упрекнул чиновника за жалобу: «Хорошо приезжать раз в полгода на заседание правительства и говорить о сложной ситуации».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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