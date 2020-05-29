Прокуратура подтвердила нарушения на станции скорой помощи в Орле

29.5.2020 | 12:01 Новости, Общество

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Ранее сами медики рассказали, как заражались коронавирусом.

По факту заражения коронавирусом сотрудников подстанции скорой помощи в Заводском районе Орла могут возбудить уголовные дела. Проверка прокуратуры подтвердила, что медиков вовремя не тестировали, а заболевших – не отстраняли от работы.

— Установлено, что тестирование работников подстанции на COVID-19 администрацией учреждения проводилось с нарушением предусмотренной периодичности, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. — В нарушение требований, изложенных в постановлении главного государственного санитарного врача по Орловской области, не был своевременно определен круг лиц, контактировавших с работниками с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, и они не были отстранены от работы.

Прокуратуры передала материалы проверки следователям. На их основании могут быть возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении требований санитарных правил.

Как уже писал «Орелград», сотрудники «скорой» жаловались, что их не тестируют на коронавирус, а заболевших отправляют на вызовы вместо лечения. Медработников, в том числе и заболевших, собирали вместе в небольшом помещении и, среди прочего, велели «не выносить сор из избы», не распространяясь об условиях работы.

Орловским медикам, которые рассказывали СМИ и в интернете о реалиях работы в условиях пандемии коронавируса, впоследствии угрожали неизвестные. Кого-то вызывали на допрос силовики.

ИА «Орелград»

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