Бывший орловский чиновник еще недавно работал в Коми.

Экс-замгубернатора Орловской области Александр Ремига стал вице-губернатором Владимирской области. Его кандидатуру согласовали депутаты местного облсовета. Ремига будет курировать экономический блок в правительстве региона.

В правительстве Владимирской области бывший орловский чиновник работает со 2 апреля. Он начал курировать промышленность, сельское хозяйство и экономическую политику, победив в результате комиссионного конкурсного отбора.

Сообщается, что при согласовании кандидатуры Ремиги владимирские депутаты приняли во внимание рекомендации профильного комитета заксобрания и авторитетных представителей бизнес-сообщества области. Воздержались при голосовании за Ремигу только члены фракции КПРФ, объяснив это политическими мотивами. Личные качества кандидата они оценили «положительно».

Владимирские СМИ пишут, что кандидатуру Ремиги лоббировал губернатор Владимир Сипягин. Согласование облсовета расценили как победу Сипягина в аппаратной борьбе. Ранее предложенную кандидатуру Максима Брусенцова областные парламентарии не поддержали. В ответах депутатам Александр Ремига дал понять, что он является представителем команды Владимира Сипягина, на все «каверзные» вопросы отвечая в духе «как скажет Владимир Владимирович», пишут СМИ.

В бытность губернатора Орловской области Вадима Потомского Ремига был зампредседателя правительства по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству. Его одним из первых представителей команды предшественника в сентябре 2017 года уволил Андрей Клычков, тогда еще врио губернатора области. Позже стало известно, что Ремига уехал в Республику Коми, получив должность министра инвестиций, промышленности и транспорта. В Коми он проработал всего год.

ИА «Орелград»