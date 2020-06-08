СК проверит нападение собак на девушку в Орле

8.6.2020 | 11:49 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Ведомство начало доследственную проверку по публикациям в СМИ.

Чиновников, ответственных за отлов бродячих собак, могут наказать из-за нападения агрессивной стаи на девушку в Орле. СКР по Орловской области начал доследственную проверку, сообщает сайт ведомства.

Как писал «Орелград», вчера в Сети появилось видео нападения собак на девушку. На кадрах видно несколько животных, бродящих вдоль дороги. Потом становятся слышны женские крики. Сам момент нападения собак на человека в объектив не попал. Но видно, что несколько парней бегут девушке на помощь и прогоняют собак. Очевидцы также помогли пострадавшей доехать до больницы им. Боткина.

В комментариях к видео орловцы пишут, что стая собак обитает здесь уже давно и что случаи нападения на людей происходили и раньше.

— В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в СК. — Следствие намерено дать уголовно-правовую оценку бездействию должностных лиц, не принявших действенных мер по отлову бродячих животных на территории Северного района города Орла.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования