СК проверит нападение собак на девушку в Орле

Ведомство начало доследственную проверку по публикациям в СМИ.

Чиновников, ответственных за отлов бродячих собак, могут наказать из-за нападения агрессивной стаи на девушку в Орле. СКР по Орловской области начал доследственную проверку, сообщает сайт ведомства.

Как писал «Орелград», вчера в Сети появилось видео нападения собак на девушку. На кадрах видно несколько животных, бродящих вдоль дороги. Потом становятся слышны женские крики. Сам момент нападения собак на человека в объектив не попал. Но видно, что несколько парней бегут девушке на помощь и прогоняют собак. Очевидцы также помогли пострадавшей доехать до больницы им. Боткина.

В комментариях к видео орловцы пишут, что стая собак обитает здесь уже давно и что случаи нападения на людей происходили и раньше.

— В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в СК. — Следствие намерено дать уголовно-правовую оценку бездействию должностных лиц, не принявших действенных мер по отлову бродячих животных на территории Северного района города Орла.

ИА «Орелград»