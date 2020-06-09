Орловский СК завел дело из-за детей, которые живут у родственников

9.6.2020 | 17:44 Новости, Общество

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Их мать лишили родительских прав, а судимый отец не занимается воспитанием

Следственный комитет в Орловской области завел дело о халатности после очередного эфира программы «Мужское/Женское» на Первом канале. Напомним, СК нередко черпает из нее информацию для возбуждения дел.

На этот раз речь пошла о трех детях из Мценска, которые долгое время живут у родственников без оформления опекунства. Их мать лишили родительских прав еще в 2014 году. А отец, который был судим за «особо тяжкое преступление против личности», не занимается воспитанием детей. При этом он не лишен родительских прав.

«Кроме того, усматривается, что грубо нарушены жилищные права несовершеннолетних детей, так как они зарегистрированы у дальнего родственника в жилье непригодном для проживания.    Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку бездействию должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, допустивших грубое нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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