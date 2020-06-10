На отца детей, которые живут у родственников, тоже завели уголовное дело

10.6.2020 | 11:47 Новости, Происшествия

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СК возбудил второе дело об истории, которую показали на Первом канале.

На отца детей, живущих с родственниками, завели уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Как уже писал «Орелград», СКР по Орловской области отреагировал на очередной выпуск передачи «Мужское/Женское» на Первом канале.

В эфире рассказали историю семьи из Мценска, трое детей из которой уже давно живут у родственников. Мать лишена родительских прав еще в 2014 году, а ранее судимый за тяжкое преступление отец – почему-то нет. Нарушены и жилищные права детей – они прописаны у дальнего родственника в доме, непригодном для проживания. СК возбудил уголовное дело о халатности.

Но теперь проверка выявила новые обстоятельства, из-за которых и возбудили второе уголовное дело. Как рассказали в пресс-службе СК, есть доказательство того, что отец жестоко обращался с детьми.

— Следствие принимает все необходимые меры, направленные на  восстановление нарушенных прав несовершеннолетних детей и проведение объективного расследования данных уголовных дел, — заявили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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