Проигравшая праймериз Дубровская пожаловалась в Москву

Вице-мэр указала на технический сбой и незаконную агитацию

Вице-мэр Раиса Дубровская, проигравшая праймериз «Единой России» в Лужках Леониду Шуруеву, пожаловалась на результаты голосования секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку. Об этом сообщает «Орловская среда».

По данным издания, Дубровская пожаловалась, что Шуруев продолжал агитацию с 25 по 31 мая, когда уже можно было голосовать. Утверждается, что листовки с портретом будущего победителя расклеивались по улицам и подъездам и разбрасывались по почтовым ящикам. Сам Шуруев 25 мая на своей странице во «ВКонтакте» предложил подписчикам «поставить галочку за кандидата, который не обещает, а работает».

По версии Дубровской, при определении результатов праймериз «произошел технический сбой», и «по каким-то неведомым причинам фамилии кандидатов Шуруева и Дубровской поменялись местами». То есть вице-мэр утверждает, что это она выиграла праймериз.

Политик попросила секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака аннулировать результаты предварительного голосования.

Напомним, Дубровская на праймериз набрала 623 голоса. Для сравнения – депутату Тимуру Нерушеву для победы в предварительном голосовании хватило 101 голоса, его коллеге Николаю Паршикову – 60. Однако Шуруев набрал еще больше. За бизнесмена проголосовали 837 избирателей – это лучший результат среди всех кандидатов. Проигрыш праймериз не запрещает Дубровской пойти на выборы самовыдвиженцем.

Жители Лужков неоднократно критиковали Раису Дубровскую, несмотря на то, что она становилась депутатом горсовета пять раз подряд. Она попала в центр скандала весной 2019 года, когда в Орле обсуждали строительство завода напольных ПВХ-покрытий. На апрельской сессии горсовета она сказала, что избиратели её округа ратуют за строительство предприятия.

После этого жители Лужков обвинили Дубровскую в «наглой лжи» и попросили мэра Василия Новикова рассмотреть ее поведение на комиссии по этике. Дубровская не согласилась с обвинениями. В итоге никаких санкций к ней руководство парламента не применило.

ИА «Орелград»