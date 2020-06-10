В Орле суд арестовал убившего сына пенсионера

Мужчина просил о более мягкой мере пресечения, потому что ему нужно ухаживать за женой

Заводской райсуд Орла арестовал 64-летнего пенсионера, который обвиняется в убийстве 32-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Напомним, семейная драма разыгралась 7 июня. Пенсионер находился дома и был нетрезв. Он поругался со своим сыном, схватил нож и ударил его в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался.

Следствие просило заключить обвиняемого под стражу, но мужчина и его адвокат были против. Они объясняли суду, что пенсионер нездоров; кроме того, ему нужно ухаживать за больной женой.

Суд принял во внимание эти доводы, однако указал, что убийца совершил преступление в период другой непогашенной судимости. Кроме того, на свободе он может скрыться от следствия, посчитал суд. В итоге обвиняемый отправился под стражу на два месяца.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»