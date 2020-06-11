Орловец спрятал скрытую камеру в часах и заработал уголовное дело

Уже второе для себя
Индивидуальный предприниматель из Орловской области стал фигурантом второго уголовного дела, связанного с «шпионскими» устройствами. Об этом сообщили пресс-службы управлений СК и МВД.
Ранее сообщалось, что в апреле-мае ИП по просьбе руководства одного из мценских предприятий незаконно установил оборудование, которое позволяло следить за сотрудниками. Тогда на него возбудили уголовное дело.
В ходе разбирательств выяснилось, что в феврале-марте бизнесмен соорудил настенные часы с функцией слежки. В них он вмонтировал маленькую камеру, которую не было видно. Затем он продал разработку одной из компаний Орла и установил ее. За это мужчина получил 13 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИА «Орелград»