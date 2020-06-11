Орловец спрятал скрытую камеру в часах и заработал уголовное дело

11.6.2020 | 13:08 Новости, Общество

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Уже второе для себя

Индивидуальный предприниматель из Орловской области стал фигурантом второго уголовного дела, связанного с «шпионскими» устройствами. Об этом сообщили пресс-службы управлений СК и МВД.

Ранее сообщалось, что в апреле-мае ИП по просьбе руководства одного из мценских предприятий незаконно установил оборудование, которое позволяло следить за сотрудниками. Тогда на него возбудили уголовное дело.

В ходе разбирательств выяснилось, что в феврале-марте бизнесмен соорудил настенные часы с функцией слежки. В них он вмонтировал маленькую камеру, которую не было видно. Затем он продал разработку одной из компаний Орла и установил ее. За это мужчина получил 13 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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