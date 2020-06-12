Коронавирусные ограничения в Орле не коснутся политиков

Стали известны условия продления ограничений в Орловской области.

Как уже рассказывал «Орелград», губернатор Андрей Клычков по итогам заседания регионального оперативного штаба объявил о продлении режима ограничений до 30 июня.

«Это позволяет нам выдвигать требования по обеспечению дополнительных мер безопасности к нашим медицинским, социальным, образовательным организациям, а также функционирующим предприятиям», — сказал Клычков.

Однако часть ограничений все-таки снята. Об этом говорится в обновленной версии указа губернатора № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Согласно ему, введенные ранее ограничения действительно продлены по 30 июня 2020 года включительно. То есть по-прежнему действует запрет на проведение массовых мероприятий. При этом в документе появился пункт, гласящий, что это ограничение не распространяются на «проведение избирательными объединениями съездов (конференций, собраний) в целях выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на выборах, решение о назначении которых принято в установленном порядке на территории Орловской области, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности».

Напомним, что в сентябре в регионе планируется провести муниципальные выборы, в том числе в Орловский горсовет народных депутатов. Впрочем, официальных решений о назначении выборов пока не принято. Добавим, что обновленный указ губернатора вступит в силу с 15 июня 2020 года.

ИА «Орелград»