«Спасское-Лутовиново» открыло для прогулок усадебный парк

В музее-заповеднике частично сняли введенные из-за коронавируса ограничения.

Музей-заповедник Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново», расположенный в Мценском районе, объявил о частичном смягчении ограничений, введенных из-за новой коронавирусной инфекции. С 16 июня 2020 года это учреждение открыло доступ посетителей в свой усадебный парк.

Как пояснили в музее, сделано это в соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 11 июня 2020 года, а также на основании решения губернатора Орловской области Андрея Клычкова об открытии в регионе парков и скверов. Впрочем, гулять без масок и перчаток в парке будет нельзя – в этой части ограничения сохраняются, так как в регионе все еще действует масочный режим.

«Отметим, что режим отмены ограничений касается пока только открытых уличных пространств, — говорится в сообщении учреждения. — Дом-музей И.С. Тургенева, «Флигель изгнанника», выставочный зал и этнографическая экспозиция остаются закрытыми для посещений».

Напомним, родовая усадьба знаменитого писателя ушла на карантин с 17 марта по приказу Минкультуры РФ. «Спасское-Лутовиново» было закрыто для посещений до особых распоряжений министерства. Был временно приостановлен допуск посетителей, отменен прием и обслуживание экскурсионных групп и туристов. Ряд мероприятий был переведен в режим онлайн. Например, в таком формате в усадьбе провели ежегодную «Ночь музеев».

ИА «Орелград»