Орловцы просят остановить строительство многоэтажки под окнами

Жители возмутились планами администрации и «Инжилкома»

Жители домов №55 и №57 по ул. Полесской, №56 по ул. Матросова, №№60, 60а, 62, 64, 66 по ул. Генерала Родина возмутились планами администрации Орла отдать под застройку участок в зеленой зоне по соседству. Об этом инициативная группа сообщила редакции «Орелграда».

В июне стало известно, что администрация Орла намерена передать компании «Инжилком» участок неподалеку от пожарной части на Полесской. Из документов следует, что застройщик намерен возвести двухподъездную 17-этажку примерно на 168 квартир. 10% из них получит мэрия.

По словам жителей, о планах администрации и «Инжилкома» они узнали случайно. Изучив документы, они поняли, что 17-этажка будет стоять в 50 метрах от 14-этажного дома, нарушая постановление правительства Орловской области.

«Не выдерживаются расстояния от фасада дома до парковки и ее площадь, у нас нет спортивной площадки, а нашу зеленую зону ликвидируют, хотя она все еще по реестру не потеряла своего статуса. К тому же стройка 17-этажки будет проходить в непосредственной близости с жилыми домами, на сложном рельефе местности. Существует угроза причинить ущерб от забивания свай соседним постройкам. Наш район лишен нормальной инфраструктуры, нет школы, детских садиков, магазинов с товарами первой необходимости в шаговой доступности, площадок для выгула домашних питомцев. Количество жителей все растет, машин все больше, а свежего воздуха все меньше», — жалуются жители.

Они добавили, что в условиях экономического кризиса стройка рискует стать долгостроем, а от действий мэрии «пострадают десятки тысяч людей». Под петицией подписались уже более 200 человек, говорится в письме.

Публичные слушания по поводу строительства 17-этажки были запланированы на 25 июня, однако сегодня мэрия объявила об их переносе на 13 и 14 июля. Причина – пандемия коронавируса.

ИА «Орелград»