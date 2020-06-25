Орловские власти купят три аппарата для компьютерной томографии легких

Чиновники уверяют, что новые аппараты КТ станут работать «плюсом» к тем, что стоят сейчас в орловских больницах. Но пациенты говорят, что почти все имеющиеся аппараты сломаны.

Правительство Орловской области заказало три аппарата для компьютерной томографии (КТ) легких. Об этом рассказал глава областного департамента Иван Залогин. Поставка медтехники ожидается к осени.

По информации Залогина, на сегодня в медучреждениях региона есть пять аппаратов КТ и один – в частной клинике. Сделать томографию, в том числе при подозрении на коронавирус, можно в областной больнице, в больнице им. Семашко и НКМЦ им. Круглой. «Наш регион заказал еще три КТ: для областного тубдиспансера, для Ливенской ЦРБ и для больницы Семашко», — пояснил чиновник.

При это орловцы в Сети периодически жалуются на невозможность сделать КТ ни при подозрении на коронавирус, ни для диагностики иных заболеваний.

— КТ- томограф в орловской областной больнице сломан ( а перед этим- в онкодиспансере был сломан). Для контроля эффективности лечения по онкозаболеванию кое-как взяла квоту за месяц . Сегодня , придя на КТ в облбольницу, узнала, что томограф сломан. Назначили — на 20 июля ( те через месяц!). Если починят и будет работать, т.е. срок ожидания- 2 месяца! Плюс 3 месяца с последнего контрольного КТ. Платно — в Орле сейчас не делают, — обрисовала ситуацию в Сети орловчанка Елена Бондаренко (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.)

Ранее депутат облсовета Валентина Остроушко просила губернатора Андрея Клычкова купить необходимое медоборудование для больных вместо того, чтобы благоустраивать общественные территории. «Компьютерный томограф стоил до недавнего времени 30 млн, и от всяких «веселух» на него можно отщипнуть… Да и вообще все сейчас из, так сказать, развлеченческого направления стоило бы перевести на орловскую медицину. Это будет не так эффектно, зато по-честному», — прокомментировала депутат заявление Клычкова о том, что он сделает все, чтобы ускорить завершение ремонта в Детском парке в Орле.

ИА «Орелград»