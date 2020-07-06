Орловец два года обворовывал чужие гаражи

6.7.2020 | 11:03 Новости, Происшествия

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В одиночку и с напарниками он совершил по меньшей мере 15 краж.

20-летний житель Покровского района два года воровал инструменты и прочие ценные вещи из гаражей, мастерских и автомобилей. В основном он действовал в одиночку. Примечательно, что попался он именно в тот раз, когда пошел «на дело» с напарником. Теперь его обвиняют в совершении полутора десятка краж.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, молодой человек начал воровать примерно два года назад. В 2018 и 2019 годах он умудрился дважды «обчистить» помещение ремонтной мастерской при АЗС в Покровском районе. В общей сложности он вынес оттуда ценные вещи на 250 тысяч рублей.

А весной этого года вор вместе с 30-летним напарником взломали гараж в Малоархангельском районе. Добычей преступников стали сварочный аппарат, циркулярная пила и другие инструменты. Хозяин похищенного оценил свой ущерб в 20 тыс. рублей. Местные полицейские установили, что той ночью воры приехали в Малоархангельский район из Покровского. Преступников нашли, инструменты вернули законному владельцу.

В пресс-службе УМВД рассказали, что 15 эпизодов краж, которые совершил подозреваемый в одиночку или с подельниками, теперь объединены в одно  уголовное дело.

— В настоящее время троим жителям Покровского района предъявлено обвинение. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Данные граждане уже возместили потерпевшим большую часть причиненного ущерба, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается. По версии следствия, молодой человек за эти году наворовал чужого имущества 440 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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