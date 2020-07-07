В Орле шайка похитила детский «БМВ» и коллекцию туфель

Суд в Орле вынес приговор странному преступному квартету.

Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел любопытное уголовное дело о краже. Его фигурантами стали четыре человека, включая одну девушку. Преступная шайка дважды за два дня обчистила один и тот же чужой дом.

В первом случае в помещение незаконно проникли лишь двое из четырех подельников. Один из них разбил окно, через которое злоумышленники и забрались внутрь. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Происходило все это примерно в 22 часа, хозяев дома не было. Злоумышленники похитили детский автомобиль марки «BMW» стоимостью 13,5 тысячи рублей.

На следующий день в тот же дом вновь нагрянул один из похитителей, причем с собой на дело он взял еще одного приятеля и подругу. В дом они забрались втроем, воспользовавшись все тем же разбитым накануне окном. На этот раз их целью была только обувь, причем исключительно женская. Подельники унесли с собой более десяти пар женских туфель, ботинок и полусапожек на общую сумму около 21,7 тысячи рублей.

Все четверо подсудимых признали свою вину в полном объеме и все понесли заслуженное наказание. Так, молодой человек, в первый день разбивший окно в чужом доме, был наказан штрафом в размере 100 тысяч рублей. Его подельник, единственный из всех, кто дважды проникал в чужой дом, получил штраф в размере 150 тысяч рублей. Еще один молодой человек и девушка, кстати, молодая мать, которые участвовали в краже обуви во второй день, также были наказаны штрафами по 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»