В Орле снова объявят торги на ремонт Красного моста

В региональную программу ремонта дорог добавили шесть объектов.

14 июля мэрия Орла объявит новые торги на ремонт Красного моста. Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Орловщина получила дополнительные средства, за счет которых планируют отремонтировать еще шесть объектов, в том числе и Красный мост.

Как рассказал глава департамента строительства и ЖКХ Денис Блохин, в апреле область получила 287 млн рублей из федерального бюджета, еще на 118 млн рублей увеличился региональный Дорожный фонд. Эти деньги пойдут на реконструкцию Красного моста в Орле. Чиновник подчеркнул, что начало работ стартует только по завершении капитального ремонта моста «Дружба».

Также в перечень дополнительных объектов включили ремонт тротуаров в селах Лаврово Орловского района и Сурьянино Болховского района; ремонт дороги до Кривцовского мемориала; ремонт дороги до школы в селе Орево в Краснозоренском районе (1 км, школьный маршрут). Отремонтируют и дорогу до села Богородское в Глазуновском районе, а также участок от села Корсаково до границы с Тульской областью.

В администрации сообщили, что по всем объектам «Орелгосзаказчик» уже завершает конкурентные процедуры по выбору подрядчика. Кто будет осваивать федеральные деньги, решат до 15 июля.

Осенью прошлого года администрация Орла уже пыталась найти подрядчика на Красный мост, но безрезультатно. На ремонт стоимостью 1,3 млрд рублей не заявилась ни одна компания. Конкурсная документация предполагала, что ремонт Красного моста будет проходить в несколько этапов. Наибольшее финансирование обещали в 2022 году — 804 млн рублей. Первоначальным сроком окончания работ указывали 10 декабря 2024 года. Как уже писал «Орелград», из-за сорвавшегося тендера по ремонту моста Орловщина оказалась на плохом счету у федералов из-за неисполнения нацпроекта.

ИА «Орелград»