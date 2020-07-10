Виталий Рыбаков собрался на выборы в горсовет Орла

Сейчас бизнесмен является депутатом областного Совета.

Бизнесмен Виталий Рыбаков хочет стать депутатом Орловского городского Совета. Он заявился как самовыдвиженец по избирательному округу №21. Соответствующая запись есть в системе ГАС «Выборы».

Виталий Рыбаков является депутатом IV и V созывов Орловского областного Совета. Причем, судя по декларации о доходах, одним из самых богатых. С 2015 года Рыбаков стал индивидуальным предпринимателем. А до этого 22 года был директором МУП (ОАО) «База строительных товаров». За эти годы от муниципального предприятия почти ничего не осталось, зато на его месте расцвела бизнес-империя, в которой сегодня зарегистрированы разные частные предприниматели, объеденные под вывеской «Лесоторговая».

Как уже писал «Орелград», ранее на 21-м округе по результатам праймериз «Единой России» триумфальную победу одержал гендиректор ООО «Оберон 57» Леонид Шуруев. За него проголосовали 837 избирателей – это лучший результат среди всех кандидатов. Шуруев таким образом победил вице-спикера горсовета Орла Раису Дубровскую. С 623 голосами она не прошла праймериз ЕР.

Третьим известным кандидатом в горсовет по 21-му округу станет Константин Макаров. Он идет по одномандатному округу от КПРФ.

Выборы в горсовет Орла назначены на 13 сентября 2020 года.

ИА «Орелград»