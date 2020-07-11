Орловец спровоцировал драку с ветераном и едва не погиб

В Залегощи рассмотрели уголовное дело о пьяной драке.

Залегощенский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, участника вооруженного конфликта в одной из горячих точек. Было установлено, что он на улице ударил своего знакомого. Этого оказалось достаточно для причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевшего.

Было установлено, что до этого приятели вместе с еще одним собутыльником распивали спиртные напитки в квартире многоквартирного дома. Потерпевший постоянно оскорблял подсудимого и, как показал хозяин квартиры и сами участники конфликта, провоцировал его на драку.

Подсудимый долгое время реагировал на происходящее спокойно. Он просил собутыльника прекратить оскорбления. Вскоре они вышли на улицу и планировали отправиться по своим домам. Однако потерпевший вновь принялся оскорблять ветерана боевых действий. Он подошел к нему очень близко. Подсудимый воспринял это как угрозу, подумав, что приятель все-таки решил начать драку.

Подсудимый его опередил и нанес ему один удар в челюсть. Потерпевший упал и ударился головой об асфальт. Его доставили в больницу, где он от госпитализации отказался. Однако вскоре был вынужден вернуться в больницу, поскольку состояние его здоровья ухудшилось. Врачи диагностировали у него перелом височной кости.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. В свою очередь суд признал наличие противоправных действий со стороны потерпевшего в отношении подсудимого, но пришел к выводу, что это не меняет квалификацию действий подсудимого. В результате мужчина был признан виновным и приговорен к лишению свободы на срок 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»