Потомский встретился с Илием в Санкт-Петербурге

13.7.2020 | 13:48 Новости, Общество

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Схиархимандрит отслужил литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы

Экс-губернатор Орловской области, замполпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Вадим Потомский встретился с схиархимандритом Илием в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в группе православного центра «Вятский Посад».

Илия в поездке сопровождал руководитель проекта «Вятский Посад» Геннадий Цурков. Уточняется, что духовник патриарха Кирилла посетил Успенское подворье монастыря Оптина Пустынь в Санкт-Петербурге и отслужил литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы.


Отец Илий — инициатор строительства православного центра в поселке Вятский Посад Орловской области. Проект был реализован при губернаторе Вадиме Потомском. На открытие комплекса приезжала Вероника Скворцова, на тот момент министр здравоохранения РФ.

ИА «Орелград»

 

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