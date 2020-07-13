Потомский встретился с Илием в Санкт-Петербурге

Схиархимандрит отслужил литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы

Экс-губернатор Орловской области, замполпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Вадим Потомский встретился с схиархимандритом Илием в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в группе православного центра «Вятский Посад».

Илия в поездке сопровождал руководитель проекта «Вятский Посад» Геннадий Цурков. Уточняется, что духовник патриарха Кирилла посетил Успенское подворье монастыря Оптина Пустынь в Санкт-Петербурге и отслужил литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы.





Отец Илий — инициатор строительства православного центра в поселке Вятский Посад Орловской области. Проект был реализован при губернаторе Вадиме Потомском. На открытие комплекса приезжала Вероника Скворцова, на тот момент министр здравоохранения РФ.

ИА «Орелград»