Горсовет Орла слил мэра и главу администрации

А вот мнение жителей по вопросу объединение двух должностей только предстоит узнать.

Депутаты Орловского горсовета на внеочередной сессии 16 июля поддержали слияние должностей мэра и сити-менеджера. Законопроект принят в первом чтении. Его еще будут дорабатывать, в том числе и по итогам процедуры публичных слушаний.

Как уже писал «Орелград», с идеей объединить две должности руководителей областного центра в одну вышел губернатор Андрей Клычков. По его идее, мэра должны выбирать по конкурсу члены специальной комиссии. Эксперты спрогнозировали, что такой мэр, выбранный ни народом, ни из числа депутатов, как сейчас, рискует стать условным персонажем в политической жизни области.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте горсовета, отмечено, что слияние должностей мэра и сити-менеджера для городов с населением свыше 100 тыс. человек предусмотрено специальным законом Орловской области, поправки в который ранее утвердил областной Совет.

— Таким образом, глава муниципального образования избирается из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Кроме того, устанавливается, что глава муниципального образования возглавляет местную администрацию. В свою очередь, председатель Орловского городского Совета народных депутатов, избирается городским Советом из своего состава тайным голосованием на первом заседании, — рассказали подробности принятых в первом чтении поправок в пресс-службе горсовета.

Теперь этим поправкам предстоит пройти процедуру публичных слушаний. Уже известно, что они запланированы на 11 августа.

— Предложения по вопросам, выносимым на обсуждение, принимаются Орловским городским Советом народных депутатов до 07 августа 2020 года включительно по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. 401, в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 часов, а также по адресу электронной почты: gorsowet@orel.ru, — говорится в сообщении на сайте горсовета.

ИА «Орелград»